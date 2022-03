DNF Duel: il gioco esce il 28 giugno

Dopo la conclusione di Arc Revo America di oggi, Arc System Works ha confermato quello che in molti si aspettavano: DNF Duel uscirà definitivamente il 28 giugno per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. È stato mostrato un nuovo trailer che presenta l’attuale roster, incluso Ghostblade recentemente rivelato, mentre prende in giro la donna Meccanica. Di seguito, vi pubblichiamo il trailer dove hanno rivelato tutte le novità in arrivo. DNF Duel sarà incluso nell’Arc World Tour 2022, il torneo mondiale dello sviluppatore che prevede un montepremi di $ 200.000 per esso e Guilty Gear Strive. Per quanto riguarda il Meccanico, è in grado di utilizzare robot alleati, far esplodere esplosivi e creare un mech di supporto che infligge danni magici in Dungeon Fighter Online. Dovrebbe essere interessante vedere come queste abilità si traducano nel gioco di combattimento.

Finora, il numero totale di personaggi confermati al lancio è di 12. Aspettatevi ulteriori rivelazioni e annunci – insieme a un’altra beta aperta – nei prossimi mesi. DNF Duel verrà lanciato anche con il netcode di rollback per il suo multiplayer online. Nonostante quest’estate ci saranno un sacco di uscite interessanti, DNF Duel sembra effettivamente un grande titolo per quanto riguarda la categoria dei picchiaduro, e pertanto ci possiamo aspettare che vengano organizzati molti tornei durante il corso dell’anno.