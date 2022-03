Overwatch 2: l’alpha è uscita per la modalità PvP

Come ben saprete, il prossimo mese verrà distribuita la closed beta di Overwatch 2, il sequel della più recente IP di Blizzard, per quanto riguarda la modalità competitiva PvP, poiché in questo momento preferiscono dare priorità a quest’ultima e in seguito concentrarsi sul PvE. Eppure adesso si parla particolarmente sulla closed alpha, quale è stata distribuita da poco nel team di sviluppo interno e ad una cerchia ristretta di giocatori e professionisti, e sembra che fino ad ora sia tutto in positivo per quanto riguarda i bilanciamenti. Tuttavia, durante la stessa presentazione, il game director Aaron Keller e il lead hero designer Geoff Goodman hanno parlato un po’ di più di Doomfist, e qui è sorto un problema. L’eroe DPS, che può essere abbastanza fastidioso nel gioco attuale, ha ricevuto una rielaborazione e ora è diventato un tank vero e proprio. Sebbene il gameplay non sia stato mostrato, Keller ha descritto lo stile di gioco come in qualche modo simile a Winston, fino a fare un salto simile. Sebbene descritto come “più sopravvivente” e dotato di capacità di “buona fuga”, Goodman ha assicurato agli spettatori che questa versione di Doomfist infligge “molti meno danni”. Abbastanza esilarante è i lfatto che a quanto pare sembra molto più forte del previsto, e hanno previsto di nerfarlo subitissimo. Altri eroi che riceveranno una rielaborazione includono Sombra, Bastion e Orisa. Mentre Sombra è in grado di attaccare mentre è invisibile e infliggere danni con EMP, Bastion ora può muoversi in modalità Sentinella e possiede una nuova Ultra che spara tre colpi di mortaio. Il nuovo kit di Orisa deve ancora essere dettagliato. Overwatch 2 è attualmente in fase di sviluppo per Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch. L’imminente closed beta è disponibile solo per l’attivazione dei giocatori PC. Rimanete sintonizzati per maggiori dettagli su altri test nei prossimi mesi, dove potrete assaporare il gioco in prima persona.