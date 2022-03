Fortnite: Epic Games darà dei ricavati in beneficenza

La Stagione 3 del Capitolo 3 di Fortnite è stata annunciata, e per l’occasione, Epic Games ha deciso di fare le cose davvero in grande. Lo stesso giorno, infatti, lo sviluppatore-editore e Xbox hanno annunciato un impegno congiunto di due settimane per donare tutti i proventi degli acquisti con denaro reale del gioco a importanti enti di beneficenza che aiutano le persone colpite dall’invasione russa dell’Ucraina. Tra il 20 marzo e il 3 aprile, tutti gli acquisti in-game effettuati con denaro reale per cose come V-Bucks, pass battaglia, abbonamenti e altro andranno direttamente ai principali fondi di soccorso che lavorano attivamente per aiutare sia i rifugiati che quelli ancora in Ucraina. Gli enti di beneficenza coinvolti includono Direct Relief, UNICEF, UNWFP e UNHCR. Altre organizzazioni verranno aggiunte nelle prossime settimane, ha aggiunto Epic.

“Sono sul campo fornendo aiuti di emergenza, compreso supporto sanitario, cibo e acqua pulita, forniture essenziali, assistenza legale e riparo. Non stiamo aspettando che i fondi effettivi arrivino dalla nostra piattaforma e dai partner di pagamento , che può richiedere del tempo a seconda di come è stata elaborata la transazione. Man mano che le transazioni vengono segnalate, le registreremo e invieremo i fondi alle organizzazioni umanitarie entro pochi giorni”.

Xbox farà proprio come sta facendo Epic e donerà tutti i propri proventi netti di denaro reale di Fortnite agli stessi gruppi. Dato che Fortnite ha lanciato una nuova stagione oggi proprio mentre questa iniziativa è iniziata, è probabile che il risultato finale sia molto maggiore della maggior parte, se non di tutti, gli altri giorni in un calendario stagionale del gioco in questione. Epic ha aggiunto che non ci sono eccezioni e anche cose come gli abbonamenti alle crew che vengono rinnovati per un nuovo mese all’interno di questa finestra verranno conteggiati per l’eventuale conteggio finale, quindi cercate di dare anche il vostro contributo alla causa!