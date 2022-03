GTA 5: gli utenti comparano le versioni next gen

Sapete che alcuni utenti hanno fatto un test per GTA 5 su next gen? Sembra che la versione PlayStation 5 del titolo di Rockstar Games funzioni meglio della versione Xbox Series X/S. La nuova versione remaster di GTA 5 offre al gioco una spinta tecnica con un framerate aumentato, una risoluzione 4K e tutti i tipi di nuovi effetti che i giocatori di console possono ammirare. I giocatori PS5 possono anche sfruttare le nuove funzionalità specifiche di DualSense, come vibrazioni e feedback che reagiscono, tra le altre cose, alle condizioni meteorologiche e stradali. Il remaster offre alcuni aggiornamenti marginali, ma non è niente di strabiliante e non è un grande salto come la prima riedizione del gioco. Tuttavia, sembra che alcune persone possano avere un’esperienza migliore con il gioco a seconda della loro piattaforma, ed è proprio qui che entra in gioco l’analisi degli utenti. Un nuovo video dal canale YouTube ElAnalistaDeBits ha confrontato le diverse versioni del gioco fianco a fianco e ha rivelato che la versione PS5 di GTA V è notevolmente migliore della versione Xbox Series X/S. Non solo il gioco sembra più nitido e generalmente un po’ più dettagliato su PS5, ma il framerate regge anche in condizioni difficili. Il framerate su PS5 è stabile, perdendo solo pochi frame in momenti particolarmente esplosivi, mentre la versione Xbox Series X|S scende da 60FPS a 40 fps a volte. Sebbene il gioco abbia ancora un bell’aspetto su console Xbox, la versione PS5 sembra essere la più tecnicamente impressionante delle due. Sebbene la cosa sia sorprendente, ciò non vi impedisce di godervi il titolo indipendentemente dalla versione, e vi incoraggiamo di provare quella che preferite.