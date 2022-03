Fortnite: trailer e novità del Capitolo 3 Stagione 2

Fortnite Capitolo 3 Stagione 2 è finalmente disponibile, portando in dote diverse novità nella modalità Battaglia Reale presente nel titolo di Epic Games. Tutte le aggiunte sono visibili sul blog ufficiale, mentre nella nostra notizia vi proponiamo tutti i cambiamenti più impattanti a livello di gameplay.

SCATTI

Quando corri, la velocità di movimento predefinita è diversa, superiore. Una velocità di movimento predefinita superiore comporta che anche gli scatti siano più rapidi! Questo scatto è così rapido che devi infilarti in tasca qualsiasi cosa tu abbia in mano. Naturalmente, non è possibile mantenere uno scatto velocissimo a lungo, quindi un nuovo misuratore per lo scatto mostra per quanto tempo è possibile muoversi a quella velocità.

ARRAMPICATA

Ottenere una posizione elevata è sempre stata la strategia fondamentale per vincere una battaglia. Fortunatamente, dove non arrivano i piedi possono arrivare le mani. Se una superficie è troppo in alto per arrivarci con un salto (o se una piattaforma è troppo lontana per l’atterraggio), entrano in gioco le mani e ti tirano su!

SPALLATA

A proposito di scatti, puoi usarli contro le porte, per aprirle con una spallata. Non sarà molto educato, ma almeno ti dà un’aria cool.

BUS DELLA BATTAGLIA CORAZZATO

Con i lingotti, puoi dare anche un altro contributo: puoi infatti finanziare il Bus della battaglia corazzato di Fortnite. Il Bus della battaglia corazzato è un Bus della battaglia… pronto per la battaglia. Questa spaventosa macchina di metallo ha proprio tutto: Pneumatici Chonkers, un Acchiappamucche per una maggiore forza di speronamento, una Torretta leggera e una pesante. E non è finita qui. Quando si accende la radio, diventa all’istante un bus della festa! Appena lo hai finanziato al 100%, troverai un Bus della battaglia corazzato nei PDI occupati dalla Ribellione.

EQUIPAGGIAMENTO RIBELLIONE

Al momento hai un’ampia lista di armi con cui lavorare su Fortnite. Ecco cosa c’è a tua disposizione!

NUOVE ARMI

Mitraglietta da combattimento

Come il fucile d’assalto da combattimento e la Pistola da combattimento, la Mitraglietta da combattimento gioca pesante. Impara a gestire il suo rinculo per ottenere il massimo della sua forza incredibile.

Vampafucile Percussore

Il Vampafucile Percussore è un vampafucile con mirino personalizzato. Colpisci con questa arma semi-automatica a due colpi usando il mirino!

ARMI FUORI MAGAZZINO

Fucile d’assalto termico con mirino(Messo a punto: semi-automatico, spari più rapidi, danni ridotti, rinculo aumentato)

Fucile pesante a tamburo (Messo a punto: spari più lenti, danni leggermente superiori, diffusione più precisa, riduzione migliore)

Revolver (Messo a punto: spari più rapidi, danni ridotti, maggior precisione)

Esplosivi telecomandati (Messi a punto: maggiori danni inflitti ai veicoli)

Revolver con mirino termico (arma esotica)

Fucile di precisione Scout tempesta (arma esotica)

Anche se non sono un’arma vera e propria, le Granate a onde d’urto!

I GRANDI RITORNI DEL CAPITOLO 3, STAGIONE 1

Fucile d’assalto Ranger

Fucile a pompa percussore

Fucile pesante automatico

Pistola secondaria

Mitraglietta Stinger

Fucili di precisione bolt-action del Cacciatore

Segugio d’ombra (arma esotica)

Sei colpi da Tiratore scelto (arma esotica)

Dub (arma esotica)

Fucile Boom cecchino (arma esotica)

CIELO E TERRA

POSSESSO PDI

La Ribellione e l’OI sono bloccati nelle controversie per la conquista dei PDI dell’Isola. Puoi scoprire se un PDI è occupato dall’OI se vedi un dirigibile dell’OI sopra di esso, Titani, guardie OI e Cannoni d’assedio, mentre un PDI occupato dalla Ribellione potrebbe avere un Bus della battaglia corazzato, sentinelle e torrette.

DIRIGIBILI DELL’OI

Il fatto che l’OI abbia una vista aerea dell’Isola può sembrare preoccupante, ma ricorda che puoi accedere ai suoi dirigibili da terra. I dirigibili dell’OI sono collegati al terreno con le zipline, perciò puoi sfruttarle per raggiungerne uno e riscattare il suo bottino! Come si scende? Puoi utilizzare una zipline, sfruttare la corrente delle eliche per iniziare a planare o lanciarti con un cannone d’assedio.

TORCIA PER RIPARAZIONI: UN OGGETTO CURATIVO PER IL TUO VEICOLO!

Che il tuo Mudflap sia stato colpito dagli esplosivi, il tuo motoscafo si sia soffermato troppo sulla terraferma o i cingoli del tuo Titano siano stati presi di mira, usa la Torcia per riparazioni per sistemarli! Le Torce per riparazioni ripristinano la salute dei veicoli presenti su Fortnite, ma cosa fare se finisce il carburante? Fai il pieno alle pompe di benzina!

PASS BATTAGLIA CAPITOLO 3, STAGIONE 2

Il Pass Battaglia di questa stagione di Fortnte include Dottor Strange, Stregone Supremo e Signore delle Arti Mistiche. Con il Pass battaglia del Capitolo 3, Stagione 2 puoi sbloccare personaggi come Dottor Strange (rumor confermati) e i personaggi prima di lui: