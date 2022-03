Destiny 2: nuovo inventario Xur

Un’altra settimana, un’altra visita di Xur in Destiny 2 con alcuni esotici decenti e leggendari notevoli dopo gli oggetti della volta scorsa.

Il venditore esotico può essere trovato nella Valle dell’Arcadia su Nessus, dove rimarrà fino al ripristino settimanale di domani. L’arma esotica di questa settimana è The Colony, un lanciagranate pesante. Sebbene non sia particolarmente eccezionale in PvE, l’arma può essere divertente in PvP grazie ai suoi round di tracciamento. Inoltre, non è un male che il caricatore venga riempito dalle riserve mentre l’arma non è equipaggiata. Con 29 frammenti leggendari, si potrebbe ottenere di peggio. L’equipaggiamento esotico di questa settimana include Ahamkara Grasps (guanti da cacciatore), Peregrine Greaves (stivali di Titano) e Chromatic Fire (scrigno da stregone), ciascuno per 23 frammenti leggendari. Per coloro che cercano un Hawkmoon o Dead Man’s Tale appena lanciato, il primo viene fornito con Chambered Compensator, Alloy Magazine, Opening Shot e Polymer Grip. Quest’ultimo include rigatura a cavatappi, proiettili di grosso calibro, sussistenza e calcio montato. Il set di armature leggendarie di questa settimana è della Stagione della Ricombinante e ogni pezzo costa 50 frammenti leggendari e 1000 barlume. La lista delle armi dell’inventario è il seguente:

Blasone eterno

Fucile da ricognizione energetica Tumulus distante

Fucile da cecchino energetico IKELOS_SMG_v1.0.2

Mitragliatrice energetica Ago Imperiale

Arco da Combattimento Energetico Wishbringer

Fucile a pompa di energia LO SCIAME

Mitragliatrice pesante Berenger’s Memory

Lanciagranate pesante

Si può controllare la posizione e la disponibilità di Xur in Destiny 2 dal sito Where is Xur?