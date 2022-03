Marvel’s Avengers: nuova patch in arrivo

La prossima patch di Marvel’s Avengers riesaminerà il tavolo di guerra del titolo che non ha fatto un ottimo lavoro nel catturare l’interesse dei giocatori, o assicurarsi che quelli che cattura decidano di continuare con l’esperienza di gioco.

Anche se c’è poca chiarezza su quando o se ci si possa aspettare dal gioco il prossimo contenuto dopo quello pubblicato in precedenza, sappiamo ancora che riceverà una nuova patch: l’aggiornamento 2.3 nel prossimo futuro. Ora, Crystal Dynamics ha anche rivelato un importante cambiamento che arriverà con la patch. Il prossimo aggiornamento del titolo rivedrà il War Table, che, per chi non lo sapesse, è il punto in cui selezioni tutte le tue missioni nell’hub del gioco, l’Hellicarrier. A partire dal 24 marzo, data in cui arriverà la patch 2.3, per cominciare, la tabella di guerra ora mostrerà gli intervalli di livello di potenza minimo-massimo per ciascuna regione. Significativamente, anche le missioni non cambieranno più ogni 15 minuti, con i settori di minaccia e le zone di rilascio che appariranno in ogni momento e HIVES che apparirà una volta che sei all’interno dell’intervallo del livello di potenza richiesto. Inoltre, i settori dei cattivi saranno disponibili senza che sia necessario ottenerli dai donatori di missioni della fazione, mentre sono state apportate modifiche anche alle missioni eroiche, alle missioni iconiche, alle missioni flashback e alle stanze HARM. Un’altra modifica implementata con la patch 2.3 è il tentativo di migliorare il processo di onboarding per i nuovi giocatori, che vedrà principalmente Nick Fury reintrodotto nell’Hellicarrier come una sorta di guida, mentre anche varie catene di missioni sono state rielaborate per lo stesso scopo.

Della patch di Marvel’s Avengers Si possono ottenere tutti i dettagli su queste modifiche dal sito di Square Enix. Le perdite dell’inizio di quest’anno affermavano che She-Hulk sarebbe stata aggiunta all’elenco dei personaggi giocabili del gioco come DLC.