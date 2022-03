The King of Fighters XV: nuovo personaggio in arrivo con il prossimo DLC

Recentemente SNK ha rilasciato il primo DLC per The King of Fighters XV con la presentazione dei tre membri del Team Garou. Il Team Garou è il primo team dei personaggi DLC ad unirsi al roster. Il Team è composto da Rock Howard, B. Jenet e Gato di Garou: Mark of the Wolves. l secondo team, conosciuto come Team South Town sarà disponibile invece a maggio. Il Team 3 sarà pubblicato in estate mentre il Team 4 in autunno.

L’azienda ha annunciato un nuovo personaggio gratuito, Omega Rugal, che sarà disponibile tramite uno speciale aggiornamento dal 14 aprile. Omega Rugal si presenta come un avversario temibile e molto forte sia per quanto riguarda gli attacchi fisici che per quelli speciali e a distanza. Insieme al personaggio sarà disponibile una nuova modalità, chiamata Boss Challenge, dove è possibile affrontare Omega Rugal. Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina ufficiale di Steam:

Sin dal debutto nel 1994, la serie di picchiaduro KOF ha emozionato i giocatori di tutto il mondo grazie ai suoi personaggi accattivanti e a un sistema di gioco unico. Dopo sei anni dall’ultima uscita, il nuovo KOF XV supera tutti i suoi predecessori in termini di grafica, sistemi ed esperienza online.



Caratteristiche

39 personaggi in totale: personaggi classici già famosi, vecchie glorie riportate in auge, nuovi volti e tanto altro. Sta per iniziare l'incontro più epico nella storia di KOF.

Sistema di combattimento migliorato: ereditando il tradizionale scontro 3vs3 della serie, KOF XV include anche un sistema tutto nuovo. Godetevi un senso di velocità, fluidità e freschezza senza precedenti.

Gameplay online semplice: KOF XV dispone di rollback net code, più svariate opzioni che vi permettono di scegliere come giocare.

The King of Fighters XV è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC tramite Steam ed Epic Games Store.