Freedom Planet 2: disponibile data di uscita

Dopo una lunga attesa, GalaxyTrail ha confermato che Freedom Planet 2 sarà disponibile tra qualche mese.

Il platform 2D a scorrimento laterale era originariamente previsto per un rilascio nella primavera del 2022, ma ha subito un altro ritardo. Con un post su Twitter, lo sviluppatore ha spiegato che ciò era dovuto ad “alcune circostanze impreviste”, ed aggiunge:

Sebbene non possa offrire nulla di “più specifico” in questo momento, maggiori dettagli verranno condivisi quando il team sarà pronto. Ha anche notato che il suo sviluppatore principale, Sabrina DiDuro, che ha fondato lo studio come team di una sola persona, ha subito un infortunio alla mano. Pertanto, il tempo aggiuntivo consente anche di recuperare mentre altri membri del team gestiscono il suo lavoro. Ora che il gioco principale è terminato, i fan possono aspettarsi “aggiornamenti più frequenti” in rotta verso l’uscita del titolo, ovvero per il 13 settembre.

Finora Freedom Planet 2 è stato confermato solo per PC. Il gioco vede Lilac, Milla e Carol tornare mentre Neera Li diventa un personaggio giocabile. Insieme ai revival e alle gemme d’oro per l’acquisto di oggetti, insieme alla modifica di pozioni per aumentare i danni e altri benefici, il combattimento ora consente di bloccare e parare tramite la nuova funzione di guardia. È attualmente disponibile su Steam una demo per la prova gratuita.

We are pleased to announce that Freedom Planet 2 has a release date at last! The game will be officially releasing on Tuesday, September 13th this year.

More information below on why this date was chosen. pic.twitter.com/7WreQ0ytLa

— GalaxyTrail 🌀 (@galaxytrail) March 19, 2022