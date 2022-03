Guilty Gear Strive: crossplay e season pass 2

Guilty Gear Strive riceverà il suo personaggio finale del Season Pass 1 dopo Baiken, Testament, annunciato con un trailer per la data del 28 marzo, mentre il 31 marzo per l’acquisto individuale.

Anche se “Another Story” arriva a fine aprile e conclude questo passaggio, non segnerà la fine del supporto. Arc System Works ha confermato il Season Pass 2 che aggiungerà quattro nuovi personaggi. Oltre a questo, è in arrivo anche il gioco multipiattaforma tra Playstation 4, Playstation 5 e PC tramite Steam. Sono in corso aggiornamenti per stabilizzare il multiplayer online e ridurre il tempo necessario per connettersi al server. Nessuno di questi ha date fisse, quindi sarà necessario aspettare maggiori dettagli nei prossimi mesi. Guilty Gear Strive ottiene anche una nuova fase: “White House Reborn“, il 28 marzo come parte del Season Pass 1, ma tutti i giocatori ricevono l’accesso alla modalità Digital Figure gratuitamente.

Per il titolo saranno inclusi anche gli strumenti per creare scene personalizzate con la possibilità di spostare liberamente i personaggi, generare effetti e posizionare mobili. È inoltre possibile utilizzare diverse espressioni, angoli di ripresa e filtri. Le scene possono essere condivise online con altri giocatori, per poi quindi aspettarsi cose divertenti in futuro.