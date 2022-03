GAME PRO 38 è disponibile su Readly: non perdetelo!

Ogni promessa è debito: GAME PRO 38 è ora disponibile sulla piattaforma Readly, con un numero imperdibile dai grandi contenuti e diverse esclusive, a undici mesi dalla sua “rinascita“ in formato digitale.

Un numero assai ricco, di ben 98 pagine tonde tonde, ricco di contenuti esclusivi.

La cover story di GAME PRO 38 è dedicata, con 8 pagine (oltre alle copertine), a Tchia, una nuova ip tutta da scoprire!

E ancora:

Tra le preview e i provati:

Soul Hackers 2

Tiny Tina’s Wonderlands

Pokémon Scarlatto e Violetto

Hogwarts Legacy

Tra le review:

Gran Turismo 7

Chocobo GP

Elex II

FAR: Changing Tides

WWE 2K22

The Life and Suffering of Sir Brante

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream

Cyberpunk 2077 (PS5)

Martha is Dead

Persona 4 Arena Ultimax

Conan Chop Chop

Triangle Strategy

GetsuFumaDen: Undying Moon

The Cruel King and the Great Hero

Ghostwire: Tokyo

Inoltre, Le interviste a Sharkmob (per Vampire: The Masquerade Bloodhunt), ad Ian Livingstone, a Sever (per The Life and Suffering of Sir Brante) e a Tango Gameworks (per Ghostwire: Tokyo), speciali esclusivi, i taglienti editoriali dei nostri columnist e lo speciale Retrogame Magazine, la rivista nella rivista di cultura del videogioco retrò, con le retrospettive su grandi classici!

L’appuntamento è su Readly Italy: vi aspettiamo!