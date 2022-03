Genshin Impact: la patch 2.6 è disponibile dal 30 marzo

Come vi abbiamo detto recentemente, HOYoVerse ha tenuto un live stream dedicato al prossimo importante aggiornamento per Genshin Impact. La versione 2.6, intitolata Zephyr of the Violet Garden, sarà disponibile a partire dal 30 marzo. Come previsto, la patch aggiunge Kamisato Ayato, un nuovo personaggio a cinque stelle e fratello di Ayaka, come nuovo personaggio. Come previsto da alcuni rumor, i banner di questa versione saranno tre: nella prima fase troviamo Ayato e Venti mentre nella seconda sarà disponibile solo Ayaka. Ayato è un personaggio a cinque stelle che possiede un Hydro Vision doppiato dal leggendario doppiatore Akira Ishida in giapponese, che ha anche doppiato Gaara di Naruto. Potete trovare maggiori informazioni su Ayato qui.

Tra le novità presenti nella live e che saranno incluse nel prossimo aggiornamento troviamo la nuova regione The Chasm, una nuova area sotterranea brulicante di nemici come mostri e Fatui e che sembra ispirata ai titoli souls like. Sarà presente un nuovo boss, il Ruin Serpent, e un pericolo misterioso, proveniente dall’Abisso, attende i Travelers. Sarà disponibile anche una nuova Archon Quest e il Festival di Inazuma, denominato Magnificent Irodori Festival, che offre una serie di attività, dalla fotografia al duello. Il completamento di tutte le sfide mette in rete il personaggio a quattro stelle Xingqiu. Tra le nuove armi c’è Haran Geppaku Futsu, una spada a cinque stelle disponibile in un desiderio dell’evento armi.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.