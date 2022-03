WRC 10: ecco il nuovo gameplay su Switch

Per WRC 10, il videogame ufficiale del FIA World Rally Championship, è stato pubblicato un nuovo gameplay che mostra la qualità del titolo sulla Switch. Ricordiamo che il titolo è stato reso disponibile da poco sulle console di Nintendo. L’edizione dell’anniversario del titolo che celebra i cinquanta anni della competizione ed è ricca di novità emozionanti.

Con più contenuti che mai, WRC 10 è un tributo a cinquanta anni di rally che delizierà tutti i fan attraverso la modalità storica dove sarà possibile rivivere i ventitré eventi che hanno caratterizzato il campionato durante gli anni. Di seguito una panoramica del titolo tramite la pagina ufficiale di Steam:

Per celebrare i 50 anni del campionato, WRC 10 offre una nuovissima edizione Anniversario traboccante di contenuti ed emozioni. Raccogliete la sfida dei momenti più intensi dal 1973 a oggi. La modalità Storica di WRC 10 metterà alla prova il vostro talento alla guida in 19 eventi storici in cui dovrete adattarvi alle condizioni di gara di ogni epoca. Anche la modalità Carriera, unanimemente riconosciuta come una delle più ricche e complete in un gioco di corse, è stata profondamente migliorata e ora include un editor di livree, così potrete creare il vostro team personale e applicare i colori alle auto.

Il motore fisico ultra-realistico e ultra-preciso di WRC 10 rende ancora più vivide le sensazioni al volante, grazie a una migliore gestione della forza aerodinamica, del turbo e dei freni su tutte le superfici. Anche il comparto sonoro è stato rinnovato per aumentare l’immersività. Infine, le competizioni eSport saranno particolarmente impegnative, con sfide giornaliere e settimanali, e la presenza di club che vi consentiranno di creare le competizioni personalizzate per sfidare piloti al tuo livello nella community.

WRC 10 è disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam PC ed Epic Games Store. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.