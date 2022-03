Multiversus: scoperti nuovi personaggi, rumor

MultiVersus, il nuovo combattente crossover ispirato a Smash Bros. di WB Games, verrà lanciato a breve e di recente ha tenuto un test tecnico per invitare giocatori limitati e testare il gioco per vedere come sta procedendo dietro le quinte. Come spesso accade, tuttavia, quel test tecnologico ha portato al data mine, che ha portato a perdite.

Come riportato da VGC, un utente su Reddit ha pubblicato il lavoro di un altro giocatore, che è stato in grado di accedere a circa due ore di linee vocali del gioco dove potenzialmente trapelano diversi personaggi che saranno inclusi nel suo roster, tra cui personaggi del calibro di LeBron James , Raven di Teen Titans, Il diavolo della Tazmania, Il gigante di ferro e Marvin il marziano.

Nel frattempo, alcune battute vocali menzionano anche altri personaggi, anche se quelli menzionati potrebbero non essere necessariamente combattenti giocabili stessi. Questi includono Morty Smith di Rick e Morty, Il Joker, Poison Ivy, Black Adam, Scooby-Doo, Il Segugio di Game of Thrones e Daenerys Targaryen, Undici di Stranger Things, La strega cattiva del Mago di Oz, Static Shock’s Static e Beetlejuice. Infine, alcuni file sembrano menzionare anche Rick Sanchez di Rick e Morty e Gandalf il Grigio de Il Signore degli Anelli, entrambi menzionati anche in precedenti fughe di notizie. MultiVersus prevede combattimenti 2 vs. 2 a squadre ed un roster in continua espansione di personaggi che arrivano da diversi universi targati WB. Il titolo presenterà una varietà di eroi e personaggi con cui fare squadra o contro cui competere in battaglie epiche.

MultiVersus uscirà nel 2022 per PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam. Non è stata ancora annunciata una data di uscita specifica per il gioco. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.