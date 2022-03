Contraband verrà rimandato al 2023?

Ci sono state parecchie voci che circolano per i prossimi progetti Xbox Series X/S, come il travagliato sviluppo di Perfect Dark di The Initiative. Tuttavia, ce ne sono stati anche molti con pochi o nessun dettaglio, come Contraband di Avalanche Studios. Quelli che non vedono l’ora di vederlo dovranno aspettare, visto che a quanto pare è stato rimandato al prossimo anno.

Questo secondo Rand al Thor 19 e Jez Corden di Windows Central sul Podcast di Xbox Two, a quanto pare, il titolo co-op era previsto per il rilascio quest’anno, ma secondo quanto svelato, è stato rimandato al 2023. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, con ogni probabilità sentiremo altre notizie ufficiali nei prossimi mesi.

Microsoft starebbe progettando una sorta di showcase in stile E3 a giugno insieme a possibili spettacoli a maggio e settembre. Secondo Jeff Grubb, l’azienda sta “parlando con i partner per ottenere grandi giochi”. Starfield è praticamente un dato di fatto e con Avowed che apparentemente uscirà nel Q1/Q2 2023, potrebbe anche avere un reveal del gameplay. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli nei prossimi mesi.