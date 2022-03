Unity: la demo Enemies mostra le capacità dell’engine

Unity ha pubblicato un nuovo teaser cinematografico in real-time, dal titolo Enemies, che mette in mostra le capacità del motore grafico. Il filmato, oltre ad un’ambientazione di altissima qualità, con tanto di imponenti statue e colonne, si concentra sul realismo della protagonista che muove i pezzi degli scacchi. Potete vedere il filmato in fondo alla notizia.

Queste tutte le caratteristiche attraverso il sito ufficiale:

Alzare l’asticella della qualità visiva di Unity

Enemies mette in mostra la potenza e le capacità della piattaforma Unity per la creazione di contenuti di fascia alta e visivamente convincenti – rendendo possibile a qualsiasi team creativo di realizzare pienamente la propria visione. La tecnologia 3D in tempo reale (RT3D) è in costante evoluzione per soddisfare le sempre crescenti aspettative dei creatori in termini di qualità visiva e realismo.

Enemies espande il lavoro fatto per The Heretic, che presentava il primo umano digitale realistico di Unity. I miglioramenti includono:

Una migliore pipeline 4D

Sistema di attachment della pelle sulla GPU per consentire l’uso di mesh ad alta densità (ad esempio, la peluria)

Occhi più realistici con caustic sull’iride

Un nuovo shader per la pelle

Tecnologia della tensione per la simulazione del flusso sanguigno e le mappe delle rughe, eliminando la necessità di un rig facciale per i dettagli fini

La tecnologia dietro The Enemies

Tutte le caratteristiche della High Definition Render Pipeline (HDRP) sono state migliorate e sono stati introdotti alcuni nuovi sistemi, compresi i volumi Adaptive Probe e la Screen Space Global Illumination (SSGI). Il real time ray-traced reflection, l’ambient occlusion in ray-tracing e il supporto nativo per il Deep Learning Super Sampling (DLSS) di NVIDIA permettono alla demo di funzionare a 4K con una qualità dell’immagine paragonabile alla risoluzione nativa.

Soluzione di capelli in tempo reale basata sul filo

Per le ciocche altamente realistiche della protagonista, il team Demo e il team R&D di Unity hanno collaborato a una nuovissima soluzione di capelli per l’authoring, l’importazione, la simulazione e il rendering di capelli basati su ciocche. Funziona con qualsiasi strumento di authoring che produce dati nel formato Alembic. In Enemies, il team ha usato Maya XGen e sta validando la pipeline con Weta Barbershop.

La demo sarà presente allo stand di Unity alla Game Developers Conference (GDC) dal 23 al 25 marzo, disponibile per i partecipanti per il check out come standalone o in esecuzione nell’Editor di Unity.

Il team Demo rilascerà la soluzione Hair e un pacchetto Digital Human aggiornato nel secondo trimestre 2022.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che, a proposito di realismo dei volti, Unity aveva annunciato l’acquisizione di Ziva Dinamics attraverso l’entità virtuale Emma.