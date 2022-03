Classifica italiana: Gran Turismo 7 mantiene la vetta

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella decima settimana del 2022, dal 7 al 13 marzo. Gran Turismo 7, dopo la doppietta PS5-PS4 della scorsa settimana, mantiene il primo posto nella versione PlayStation 4 e il terzo in quella PlayStation 5. In mezzo, un altro dei titoli del momento, ovvero Elden Ring: secondo nella versione PS4, è anche quinto su PS5, nono su PC e decimo su Xbox Series. WWE 2k22 debutta in quarta posizione su PS4 e settima su PS5. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana.

TOTALE

1 GRAN TURISMO 7 – PS4

2 ELDEN RING – PS4

3 GRAN TURISMO 7 – PS5

4 WWE 2K22 – PS4

5 ELDEN RING – PS5

6 FIFA 22 – PS4

7 WWE 2K22 – PS5

8 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* – SWITCH

9 ELDEN RING – PC

10 ELDEN RING – SERIES

CONSOLE

1 GRAN TURISMO 7 – PS4

2 ELDEN RING – PS4

3 GRAN TURISMO 7 – PS5

4 WWE 2K22 – PS4

5 ELDEN RING – PS5

6 FIFA 22 – PS4

7 WWE 2K22 – PS5

8 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* – SWITCH

9 ELDEN RING – XBOX SERIES

10 MARIO KART 8 DELUXE – SWITCH

PC

1 ELDEN RING

2 RED DEAD REDEMPTION 2

3 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

4 GRAND THEFT AUTO V

5 SPYRO REIGNITED TRILOGY

6 ASSASSIN’S CREED II

7 WWE 2K22

8 ASSASSIN’S CREED UNITY

9 GRAND THEFT AUTO IV: THE COMPLETE EDITION

10 ASSASSIN’S CREED ODYSSEY

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail