Steam Deck: Xbox Game Pass e Xbox Cloud Gaming disponibili grazie a Microsoft Edge

Lo Steam Deck è uscito da quasi un mese ormai, e come ci si aspetterebbe da un PC da gioco portatile ben costruito, ha ricevuto plausi da coloro che ci hanno messo le mani sopra finora. Ora, Valve e Microsoft si sono uniti per offrire ancora più opzioni sul dispositivo.

Catherine Gluckstein, che è il capo del prodotto e della strategia di Xbox Cloud Gaming, ha recentemente scritto su Twitter per confermare che Game Pass e Xbox Cloud Gaming sono ora entrambi accessibili su Steam attraverso il browser Microsoft Edge. Secondo Gluckstein, Microsoft e Valve hanno lavorato “strettamente” insieme su questo.

Naturalmente, molti sperano che Game Pass diventi disponibile nativamente anche su Steam Deck. Il capo di Valve, Gabe Newell, ha recentemente detto che la società è “più che felice” di aiutare Microsoft a integrare Game Pass con Steam, quindi speriamo che sia qualcosa che vedremo in futuro.

We worked closely with our friends at Valve to support #Xcloud #XboxGamePass through Microsoft Edge for the Steam Deck. https://t.co/NIuHCJtXMR pic.twitter.com/Jr4JPQSbFC

— Catherine Gluckstein (@CJGluckstein) March 18, 2022