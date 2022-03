Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown: collaborazione con Bandai Namco

Sega ha annunciato con un trailer sul proprio canale YouTube “SegaAmerica” l’arrivo di un nuovo DLC per Virtua Fighter 5 Ultime Showdown.

In realtà l’annuncio è stato fatto questo fine settimana durante le finali della Stagione 0 della Virtua Fighter’s Challenge Cup. Secondo quanto detto da Sega, Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown sta collaborando con il leggendario picchiaduro di Bandai Namco ossia Tekken 7. Non sono state rilasciate maggiori informazioni in merito ma è stato assicurato un aggiornamento nei prossimi giorni.

Attualmente il gioco è disponibile su PlayStation 4.