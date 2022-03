Inizialmente previsto solo per PC, Imp of The Sun arriverà anche su Switch. Il team Fireshine Games ha infatti annunciato che l’action/platform 2d sarà disponibile sulla console Nintendo: non è segnata la data precisa, ma sarà a breve, in questa prima parte di 2022, come del resto anche la versione PC (Steam ed Epic Games Store). Per l’occasione è stato pubblicato anche il reveal trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina sull’Epic Games Store:

Imp of the Sun

Imp of the Sun è un gioco platform 2D in cui si fondono azione frenetica, uno stile artistico e una colonna sonora ispirati alle tradizioni peruviane. Il tuo ruolo è quello dell’Imp, una creatura che ha preso vita grazie all’ultimo raggio di luce del sole, e la tua missione è farne rinascere l’antico potere… prima che sia troppo tardi.

Metti fine all’eclisse eterna (Eternal Eclipse)

La vita non può sopravvivere senza il potere del sole. Trafugato in un lontano passato dai Quattro Custodi (Four Keepers), è stato nascosto nei remoti angoli dell’impero del sole affinché non venisse più trovato.

Con un ultimo raggio morente, il sole ha dato vita all’Imp e lo ha inviato su queste terre per riportare la luce e ristabilire l’equilibrio.

Usa il tuo fuoco interiore per superare ogni ostacolo!

Nei panni di Imp of the Sun, possiedi un frammento del potere del sole. È un frammento piccolo, ma sufficiente per affrontare la maggior parte dei nemici. Per sconfiggere i Quattro Custodi (Four Keepers) avrai invece bisogno di migliorare e diventare più potente lungo il tuo cammino. Accresci il tuo potere, impara nuove abilità e sviluppa i tuoi talenti.

Qui sotto potete vedere il trailer.