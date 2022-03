Xbox rimuove la condivisione su Twitter

In un recente aggiornamento di Xbox Insider, le console Xbox hanno rimosso la possibilità di condividere direttamente i clip di gioco acquisiti su Twitter.

In un recente aggiornamento di Xbox Insider, Microsoft ha rimosso la possibilità per gli utenti di condividere clip Xbox Game DVR su Twitter direttamente dalla console Xbox. Ciò significa che qualsiasi gameplay che catturi non può essere condiviso direttamente su Twitter, ora deve essere caricato sul tuo telefono tramite “Mobile Share” e condiviso su Twitter da lì. Questa procedura lenta e macchinosa non fa altro che ridurre al minimo la condivisione e spazientire gli utenti.

L’acquisizione e la condivisione di giochi è l’unica area in cui la console Xbox è costantemente rimasta indietro rispetto alla concorrenza di PlayStation e Nintendo e, sebbene Microsoft abbia ripetutamente affermato di essere consapevole di queste carenze e di cercare di migliorare, tali miglioramenti sono minimi e in questo caso addirittura debilitanti.

Al momento Microsoft non ha ancora rilasciato alcune dichiarazione ufficiale in merito ma ci aspettiamo che lo faccio al più presto per chiarire eventuali modifiche future.

