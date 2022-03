Winter’s Wish Spirits of Edo: pre-order disponibili per l’Europa

Il publisher Aksys Games ha annunciato l’apertura dei pre-order per Winter’s Wish Spirits of Edo. Si tratta di una visual novel otome per Nintendo Switch che arriverà in Occidente nel 2023.

Conosciuto come Kimi wa Yukima ni Koinegau in Giappone, l’opera può essere preordinata tramite il sito ufficiale in due diverse edizioni: un’edizione standard e un bundle contenente il CD della colonna sonora.

Gli utenti che hanno già preordinato il bundle avranno il CD della colonna sonora incluso mentre chi ha acquistato i due titoli precedenti con un supplemento di circa $9,99 riceverà un e-mail con le istruzioni su come aggiungere la colonna sonora al suo acquisto.