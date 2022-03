World of Warcraft: gli Echo superano i Liquid

Da quasi due settimane è iniziata la Mythic World First in World of Warcraft, il popolare mmorpg di Blizzard. Per chi non conoscesse il tipo di evento, si tratta di una brutale competizione tra le migliori gilde del mondo per vedere chi riesce a completare l’ultimo raid rilasciato in una patch in modalità Mitica, ed è stata inaugurata la prima volta parecchi anni fa. Da allora, l’evento porta un sacco di persone a vedere ed analizzare i pro mentre cercano strategie per capire come affrontare i boss superdifficili dei raid. Per questa volta, il raid in questione è anche l’ultimo dell’espasione di Shadowlands, Il Sepolcro dei Primi, ed è da tutto il fine settimana che c’era tensione riguardante il penultimo boss, Rygelon, il quale sembrava una bella gatta da pelare. Eppure, nonostante per molti sembrasse un grande ostacolo, la gilda degli Echo è riuscita a strappare oggi la prima uccisione globale, e pertanto si portano in testa nella classifica. Ora sono impegnati ad affrontare il Carceriere in persona, mentre i Liquid si portano anche loro in vantaggio riuscendo a portare Rygelon a ben 0.4% di vita, di conseguenza non avranno molta difficoltà a portare a casa l’uccisione. Ciononostante, gli Echo sembrano messi in vantaggio, ma considerando che i server americani si resettano prima degli altri, ovvero martedì, è possibile che in una giornata i Liquid riescano a recuperarli. La gara sembra davvero brutale per entrambi, e oramai è una sfida a chi riesca a prevalere sull’altro. Di seguito, vi postiamo la pagina twitter che ha confermato sui social l’uccisione World First di Rygelon per mano degli Echo in World of Warcraft. Vi ricordiamo che prossimo mese Blizzard hosterà uno streaming speciale che mostrerà la nuova espansione del gioco: avete qualche speranza che riescano a riportare la fanbase a rigiocare con costanza?

Rygelon? More like BYEGELON! 👋#TeamEcho take ANOTHER WORLD FIRST, defeating Mythic Rygelon and moving to 10/11 in Sepulcher of the First Ones! 🥳 #EchoRWF pic.twitter.com/gfiuZmPpNp — Echo (@EchoGuild) March 21, 2022