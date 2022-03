Godfall arriva su Xbox e la notizia è ufficiale

Dopo la sua iniziale uscita con molti problemi positivi (ma perlopiù negativi), Godfall ha mostrato un altro asso nella manica: ebbene si, il gioco sta per uscire anche su Xbox One e Xbox Serie X/S il 7 aprile 2022, quindi non dovrete assolutamente aspettare tanto tempo prima di metterci la mano sopra. Ma cosa contiene questa versione?

Innanzitutto, dobbiamo specificarne il nome, ovvero Godfall Ultimate Edition. Questa versione completa del gioco comprende tutti i contenuti dell’avventura base, i corposi update che ne hanno caratterizzato la fase post-lancio, ivi compresi i bonus dell’edizione Ascendend, l’espansione Fire & Darkness e i DLC del Cosmetic Pack per i preordini. Le versioni Xbox Series X/S, sottolinea Gearbox Publishing, comprenderanno le migliorie grafiche dell’edizione PS5 e vanteranno delle ottimizzazioni specifiche, come il supporto al Variable Refresh Rate e alla tecnologia Dolby Vision per chi possiede un monitor o una TV compatibile. Ci sono alcune cose da precisare nello specifico, ma forse la più importante è che il gioco non uscirà per Xbox Game Pass, ovvero il servizio mensile di Microsoft, dato che il contratto era già stato concordato tempo fa da Counterplay Games in merito. Bisognerà vedere come performerà il titolo all’uscita, dato che le vendite potrebbero non essere quello che ci si aspetta.