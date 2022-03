League of Legends: annunciata la novella Ruination

League of Legends sta per entrare in un’area completamente nuova per il franchise oltre che al moba con l’annuncio del primo romanzo ambientato nel mondo di Runeterra. La società Orbit di Hachette Book Group e lo sviluppatore Riot Games hanno annunciato che Ruination, scritto dallo scrittore principale di Riot Games Anthony Reynolds, uscirà il prossimo settembre. E dal suono dell’annuncio, questo è solo l’inizio di una grande lista di storie. Come suggerisce il nome a chiunque abbia familiarità con la tradizione di League of Legends, Ruination ha a che fare con Viego. Più specificamente, tuttavia, il libro “racconta la storia di Kalista, generale militare di re Viego, mentre cerca un regno leggendario che potrebbe avere accesso all’antica magia, l’unico modo per curare l’avvelenata Regina Isolde“, secondo quanto detto dalla stampa di pubblicazione. Hanno anche aggiunto:

“Le storie svolgono un ruolo così importante nell’esplorazione del nostro mondo e dei campioni in modi profondi e significativi”, ha affermato Ashley Maidy, Head of Consumer Products per Riot Games, come parte dell’annuncio. “Questa è una storia fondamentale per Runeterra e getterà nuova luce sugli eventi che danno forma ad alcuni dei suoi personaggi più importanti. Siamo entusiasti che Orbit darà vita a tutto questo per i nostri fan. Siamo entusiasti di pubblicare il primo romanzo ambientato nell’universo di League of Legends“, ha affermato Tim Holman, vicepresidente senior ed editore di Orbit US, come parte dello stesso annuncio.

“Il nostro obiettivo è pubblicare storie che entusiasmino non solo i milioni di giocatori di League of Legends, ma chiunque ami le avventure epiche ambientate in mondi fantastici. Lavorare con i Rioters è stata un’esperienza straordinaria e credo che insieme possiamo costruire un’esperienza fenomenale programma editoriale”.

Il libro uscirà a settembre, e non vediamo l’ora di vedere come verranno descritti con cura i personaggi protagonisti del romanzo dedicato al mondo di League of Legends.