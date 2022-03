Haven Studios entra a far parte dei PlayStation Studios

Haven Studios, studio fondato dall’autrice Jade Raymond (nota soprattutto per Assassin’s Creed), entra a far parte dei PlayStaion Studios. Ad annunciarlo Hermen Hulst, a capo proprio dei PlayStation Studios, tramite le pagine del PlayStation Blog.

Nel messaggio, Hulst sottolinea la fiducia avuta fin dall’inizio verso il loro ambizioso progetto di una nuova IP multiplayer:

Sin dal primo momento siamo stati ispirati dalla visione di Haven sulla creazione di un’esperienza multigiocatore moderna che riunisca i giocatori in modi positivi e significativi. Abbiamo avuto fiducia nelle loro competenze tecniche e creative in grado di realizzare un progetto così ambizioso e siamo stati entusiasti di investire nel loro percorso di sviluppo di una nuova IP originale per PlayStation.

La stessa Raymond sottolinea l’esperienza multiplayer AAA, all’interno di un mondo in evoluzione incentrato sulla libertà, previsto per durare anni:

Abbiamo compiuto incredibili progressi in poco tempo grazie al nostro team talentuoso e appassionato e al loro eccezionale contributo. In Haven abbiamo sviluppato una cultura basata su gentilezza, adattabilità e coraggio per dare libero sfogo alla creatività. La nostra prima IP per PlayStation è sulla strada giusta per offrire un’esperienza multigiocatore AAA con l’obiettivo di creare un mondo sistemico e in continua evoluzione incentrato sulla libertà, l’emozione e la giocabilità che farà divertire e coinvolgerà i giocatori per anni.