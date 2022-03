The Witcher: CD Projekt RED annuncia una nuova saga del franchise

CD Projekt RED ha annunciato qualcosa di inaspettato: l’epica saga di The Witcher continuerà con una nuova storia, in cui sicuramente potremo aspettarci qualcosa di emozionante ai livelli di God of War e la storia di Kratos nelle terre del nord. Non solo, sembra che la compagnia abbia deciso di chiedere appoggio a nientemeno che Epic Games stessa, la quale promette uno sviluppo senza fiato su Unreal Engine 5 per il continuo di The Witcher. Le voci di corridoio dicono che questo era il famoso gioco Tripla A che dei leak avevano trovato mesi fa, ma questo non è nulla di sicuro. Paweł Zawodny, nonché CTO di CD Projekt RED, ci ha detto a riguardo:

“Uno degli aspetti centrali della nostra trasformazione interna “RED 2.0” consiste in un maggiore focus sulla tecnologia, e la nostra cooperazione con Epic Games si basa su questo principio. Fin dall’inizio, non abbiamo preso in considerazione l’opzione più tradizionale dell’accordo di licenza; sia noi sia Epic lo vediamo come una partnership soddisfacente e duratura. Per CD PROJEKT RED, è vitale stabilire la direzione tecnica del nostro prossimo videogioco fin dalle fasi iniziali: in passato, abbiamo speso molte energie ad evolvere e adattare il REDengine ad ogni sequel. Questa cooperazione è entusiasmante, perché aumenta l’efficienza e renderà più favorevole la pianificazione dello sviluppo, oltre a fornirci l’accesso a strumenti tecnologici all’avanguardia. Non vedo l’ora di vedere i videogiochi che andremo a creare utilizzando Unreal Engine 5!”

Mentre il fondatore di Epic Games, Tim Sweeney, ha invece riferito:

“Epic ha costruito Unreal Engine 5 affinché i team di sviluppo potessero creare mondi aperti e dinamici con un livello di dettaglio mai visto prima. Siamo onorati dall’opportunità di lavorare con CD PROJEKT RED per spingere insieme i limiti dello storytelling interattivo e del gameplay, e di ciò ne beneficerà tutta la community di sviluppatori per anni a venire.”

L’unica cosa che sappiamo di questo capitolo è un immagine con un medaglione a figura di lupo con la solenne sigla “Una nuova saga ha inizio”. Quanto dovremo aspettare prima di ricevere qualche informazione a riguardo? Forse anni, ma sicuramente ne varrà la pena.