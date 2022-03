Game Developer Conference: l’Italia ritorna nella conferenza

Ebbene si, la Game Developer Conference è pronta a tornare più grande che mai dopo il durissimo periodo di lockdown dovuto al Coronavirus. L’evento si terrà a San Francisco dal 21 fino al 25 marzo e l’Italia è tra i principali candidati a partecipare al congresso. In particolare, il nostro paese parteciperà in un formato di tipo ibrido, avendo numerose aziende in presenza (nello specifico, parliamo di 7) per un totale di 20 rappresentanti e delegati del nostro stato. Inoltre, lo stand italiano è organizzato da IIDEA e appoggerà anche i rappresentanti che parteciperanno in via online. Come abbiamo detto, per l’appunto, è da ben due anni che non partecipavamo attivamente all’evento, ma siamo contenti che finalmente le restrizioni non ci siano più e adesso possiamo tornare nella ribalta nella Game Developer Conference.

“Dopo due anni di assenza dovuta alla pandemia, siamo particolarmente contenti di poter riportare il gaming Italiano a S. Francisco per l’appuntamento tradizionale con il Gaming Developers Conference, uno dei forum mondiali più importanti per i videogiochi” spiega il Direttore dell’ICE di Los Angeles, Alessandra Rainaldi. “Nonostante la pandemia, in questi ultimi anni l’industria del game italiano ha registrato una crescita del 45% nell’occupazione del settore dal 2018 al 2021 con più di 1.600 developers e 160 studios ed ha confermato la sua forte vocazione internazionale. Gli USA si confermano un mercato particolarmente attraente per il settore, secondo a livello mondiale dopo il Regno unito, con una stima di crescita fino a $33,59 milioni di dollari quest’anno, pari al 7.7% annui e un numero di gamers fino a 185 milioni entro il 2026.”

Anche IIDEA è contenta di tornare, e infatti a riguardo hanno detto: “Siamo felici di ritornare a GDC dopo due anni di stop. L’evento è sempre stato un appuntamento importante per rafforzare la competitività internazionale dell’industria italiana dei videogiochi e quest’anno lo sarà ancora di più” commenta Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA. “Ringraziamo il Ministero degli Affari Esteri e ICE per il fondamentale sostegno all’iniziativa e siamo pronti a giocare il nostro ruolo per rendere il brand “Made in Italy” ancora più prestigioso nei mercati internazionali grazie alla creatività e all’innovazione della nostra produzione”.