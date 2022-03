PlayStation VR2 sarà alla GDC 2022 in una conferenza Unity

Non è ancora giunto il tempo per Sony Interactive Entertainment per presentare PlayStation VR2, ma il visore per la realtà virtuale di PlayStation 5 sarà protagonista alla GDC 2022 in una conferenza chiamata “Building Next-Gen Games for PlayStation VR2 with Unity”.

Dunque, non parliamo di un evento dove il visore VR verrà mostrato insieme alla sua line up, ma di una conferenza destinata agli sviluppatori pronti a sviluppare titoli in VR con l’ausilio del motore Unity e che vedrà tra i presenti Fabien Houlmman (Senior Graphics Developer, Unity Technologies), Bria Williams (Senior Product Manager, Unity Technologies), David Ruddell (Manager, Software Engineering, Unity Technologies) e Jono Forbes (XR Workflows & Content Tech Lead, Unity Technologies). La conferenza si terrà il 24 marzo alle ore 22:00 italiane. Vi ricordiamo che PlayStation VR2 è atteso nel corso dei mesi invernali del 2022.