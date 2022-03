The King of Fighters XV: road map personaggi e patch 1.12

Recentemente SNK ha annunciato un nuovo personaggio in arrivo per The King of Fighters XV tramite un DLC gratuito. Tramite il proprio Twitter ufficiale, l’azienda conferma che il roster di personaggi per il gioco si espanderà con altri dieci combattenti che si uniranno ai combattenti già disponibili, aumentando la dimensione del roster a cinquantadue personaggi.

SNK ha anche rilasciato un nuovo aggiornamento per The King of Fighters XV che risolve i bug più gravi. La patch 1.12 mira si basa in primo luogo, sui problemi che causano il congelamento del gioco e sui bug riguardanti l’input che è stato ribilanciato per renderlo migliore per i giocatori. Potete trovare le note complete del nuovo aggiornamento qui. Di seguito una panoramica della patch:

Modifiche

Risolti problemi che causavano il congelamento

Input di scatto ribilanciato per renderlo più semplice

Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina ufficiale di Steam:

Sin dal debutto nel 1994, la serie di picchiaduro KOF ha emozionato i giocatori di tutto il mondo grazie ai suoi personaggi accattivanti e a un sistema di gioco unico. Dopo sei anni dall’ultima uscita, il nuovo KOF XV supera tutti i suoi predecessori in termini di grafica, sistemi ed esperienza online.

Caratteristiche

39 personaggi in totale : personaggi classici già famosi, vecchie glorie riportate in auge, nuovi volti e tanto altro. Sta per iniziare l’incontro più epico nella storia di KOF.

: personaggi classici già famosi, vecchie glorie riportate in auge, nuovi volti e tanto altro. Sta per iniziare l’incontro più epico nella storia di KOF. Sistema di combattimento migliorato : ereditando il tradizionale scontro 3vs3 della serie, KOF XV include anche un sistema tutto nuovo. Godetevi un senso di velocità, fluidità e freschezza senza precedenti.

: ereditando il tradizionale scontro 3vs3 della serie, KOF XV include anche un sistema tutto nuovo. Godetevi un senso di velocità, fluidità e freschezza senza precedenti. Gameplay online semplice: KOF XV dispone di rollback net code, più svariate opzioni che vi permettono di scegliere come giocare.

The King of Fighters XV è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, PC tramite Steam ed Epic Games Store. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.