Star Wars: Ubisost Massive sviluppa il titolo?

Un sacco di nuove informazioni sono state rilasciate sui prossimi titoli Ubisoft per gentile concessione dell’insider Tom Henderson. Secondo quanto riferito, alcuni titoli menzionati come Immortals: Fenyx Rising, Assassin’s Creed Rift e persino un nuovo titolo di Prince of Persia con una prospettiva 2.5D sono in arrivo. Tuttavia, il titolo di Star Wars senza nome di Ubisoft Massive non è stato menzionato.

Henderson ne ha parlato in un post su Twitter separato:

“Non ho incluso il gioco Star Wars di Ubisoft qui perché penso che sia probabilmente il titolo più lontano dal rilascio e probabilmente stiamo guardando al 2025 al più presto per questo.”



Tuttavia, con il senno di poi, probabilmente non è così sorprendente. Il titolo è stato annunciato a gennaio 2021 e confermato di essere in una “fase iniziale di sviluppo”. È molto probabile che la pre-produzione sia ancora in corso. Si sa molto poco del progetto, a parte il fatto che sarà una storia originale ed è “diversa da tutto ciò che è stato fatto prima”. Resta da vedere che si tratti di un mondo aperto o di uno sparatutto basato su una copertura come la serie The Division di Massive.

Complessivamente ci sono circa 20 giochi Ubisoft che secondo quanto riferito riceveranno annunci, ed è probabile che Star Wars avrà alcuni aggiornamenti e rivelazioni. È possibile che questi possano essere diffusi durante tutto l’anno in diverse vetrine di Ubisoft Forward.