Hogwarts Legacy: non supporterà Smart Delivery su Xbox Series, rumor

Hogwarts Legacy verrà lanciato per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC a dicembre 2022, hanno annunciato l’editore Warner Bros. Games e lo sviluppatore Avalanche Software. Durante lo State of Play dedicato esclusivamente al titolo ispirato alla saga di J.K. Rowling sono stati mostrati 14 minuti di gioco in esecuzione su PlayStation 5 e sono stati condivisi una serie di dettagli sul mondo e sui sistemi del gioco. Successivamente è stata confermata anche una versione per Nintendo Switch.

Come riportato da VGC, non sembra che ci saranno aggiornamenti per passare alle console di next gen e Smart Delivery apparentemente non sembra sarà supportato su Xbox. Come afferma VGC, i giochi che supportano Smart Delivery generalmente lo menzionano esplicitamente sulla loro box art e di solito sono presenti anche Xbox One e Xbox Series X/S. Per le informazioni di Hogwarts Legacy Xbox riportate dal sito web GameStop, tuttavia, viene menzionata solo Xbox One, mentre non viene presa in considerazione Smart Delivery. Di recente, è stato lo stesso con WWE 2K22, che non lo supporta. WB Games non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale se verranno offerti o meno aggiornamenti alla next gen. Il titolo è ancora lontano dal lancio, quindi l’editore potrebbe non essere ancora pronto per parlare di cose relative al lancio. Di seguito una panoramica del gioco:

Siete un nuovo studente della famosa scuola di stregoneria e magia con un’abilità unica di manipolare la potente magia antica nascosta nel mondo magico. Dovrete scoprire cosa c’è dietro il ritorno di questa magia dimenticata e chi sta cercando di sfruttarla per distruggere il genere magico, poiché potreste essere voi a decidere il destino dell’intero mondo magico. Ma prima di poter studiare la magia e iniziare a risolvere questi misteri, dovete personalizzare il vostro personaggio.

