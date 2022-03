Virtua Fighter 5: in collaborazione con Tekken

Una delle cose più sorprendenti dello scorso anno è stata il remake sviluppato da RGG Studios di Virtua Fighter 5, chiamato Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown.

Sebbene il gioco non possa certamente conquistare una solida base di giocatori rispetto ai suoi colleghi, citando vari motivi che vanno dal non avere il netcode di rollback all’essere una serie di nicchia, gli sviluppatori stanno ancora attivamente supportando il gioco. Con i giochi di combattimento che hanno incroci tra loro che stanno diventando una rarità in questi giorni, si è saputo che il titolo avrà modo di collaborare con un popolare combattente 3D. Annunciato durante la Challenge Cup Virtua Fighter eSports del suddetto titolo con la pubblicazione del trailer che presenta l’annuncio, il gioco collaborerà con Tekken 7 di Bandai Namco. Tutto questo già lo si sapeva, ma non è stato detto che la collaborazione vedrà principalmente opzioni di personalizzazione per il gioco, come Akira e Lau che riceveranno rispettivamente i costumi di Kazuya e Heihachi dal gioco in collaborazione, insieme a Tekken Style HUD ed un nuovo livello della serie del titolo.

Nessuna data di rilascio ufficiale per l’aggiornamento o il prezzo, sono stati ancora annunciati da SEGA. Tuttavia, è lecito ritenere che nelle prossime settimane si sentiranno altre notizie sull’imminente aggiornamento dei contenuti per il gioco.