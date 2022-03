Dying Light 2: nuove patch next gen

Dying Light 2 non ha ancora nemmeno un paio di mesi e sarà ovviamente il principale punto focale della casa sviluppatrice Techland in termini di supporto e nuovi contenuti per diversi anni a venire.

Anche così, la suddetta casa di sviluppo non ha ancora finito con il gioco originale. La patch di nuova generazione di Dying Light 1 è stata rilasciata per Playstation 5 all’inizio di questo mese e ora è arrivata anche per Xbox. Su Twitter tramite un post, la casa di svilippo ha fornito dettagli su come questo aggiornamento influisca sul gioco non solo su Xbox Series X/S, ma anche su Xbox One X. Per cominciare, su Xbox Series X, il gioco avrà tre modalità: Modalità prestazioni per 1080p /60 FPS, modalità bilanciata per 1440p/60 FPS e modalità qualità per 4K/30 FPS. Su Xbox Series S e Xbox One X, invece, ci sono solo due modalità, e nessuna delle due vede il gioco girare a 60 FFS. La modalità Performance offre 1080p/30 FPS, mentre la modalità Qualità offre 1440p/30 FPS. Dopo le sfide aggiunte su Dying Light 2, il titolo ha anche ottenuto il supporto di 60 FPS un po’ tardivamente su Xbox Series S, quindi si spera che sia così anche qui.