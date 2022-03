Ghostwire Tokyo: annunciati i pre-caricamenti

Ghostwire Tokyo è disponibile oggi per coloro che hanno preordinato il gioco su Playstation 5. Tuttavia, i giocatori per PC devono attendere fino al 25 marzo, ovvero, la data per quando verrà rilasciato su Steam.

Per aiutare con l’attesa, Tango Gameworks ha rivelato i tempi per i pre-caricamenti e il lancio globale. I pre-caricamenti sono disponibili oggi alle 10:00 PT/13:00 ET/17:00 GMT su Steam. Il gioco completo verrà lanciato alle 21:00 PT del 24 marzo per il Nord America ed il Sud America (che sono le 00:00 ET del 25 marzo). L’Europa può giocare alle 12:00 GMT del 25 marzo, mentre Australia, Nuova Zelanda e Asia dovranno aspettare fino alle 12:00 JST dello stesso giorno.

Per orari più dettagliati in base al proprio fuso orario, si ha la possibilità di controllare l’immagine qui sotto rilasciata dalla casa di sviluppo. Nel frattempo si ha la possibilità di leggere la nostra recensione su Ghostwire Tokyo in arrivo.