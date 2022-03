Dragalia Lost termina il servizio a luglio

Sono state rilasciate nuove informazioni sui piani futuri di Dragalia Lost e, purtroppo, sembra che il titolo mobile si stia avvicinando alla fine della sua vita. È stato annunciato che non è prevista l’aggiunta di nuovi contenuti dopo luglio 2022. La notizia arriva attraverso il sito web ufficiale del gioco.

L’ultimo set di nuovi avventurieri verrà aggiunto il 31 marzo 2022 e i banner di evocazione esistenti e i revival degli eventi ritornano nei prossimi mesi. Inoltre, gli unici aggiornamenti dei contenuti che il gioco riceverà saranno per la campagna principale e alcune missioni, con la stessa campagna principale che terminerà a luglio. Dragalia Lost è stato originariamente lanciato nel 2018, come primo esperimento di Nintendo in una nuovissima IP basata su dispositivi mobile. Ha riscosso un successo piuttosto significativo, essendo uno dei giochi mobile di Nintendo con il maggior incasso, ma sembra che la società abbia deciso di interrompere gli aggiornamenti per il titolo.

Nel corso della vita del gioco ha goduto di numerosi eventi crossover con altre serie tra cui Fire Emblem Heroes, Monster Hunter, Mega Man e Persona 5 Strikers. Nel gennaio 2020 è stato affermato da Sensor Tower che Dragalia Lost aveva guadagnato circa $ 123 milioni di entrate per Nintendo nei suoi primi 15 mesi, una media di $ 8,2 milioni al mese. Tuttavia, secondo gli ultimi dati di Sensor Tower , il gioco ha guadagnato solo $ 200.000 nel febbraio 2022 e non è riuscito a classificarsi tra i primi 500 giochi iOS con incassi in nessun momento nel 2022.

Dragalia Lost è disponibile per dispositivi mobile su Android tramite Google Play e su iOS tramite App Store. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.

