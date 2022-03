Ghostwire Tokyo: disponibili i requisiti per pc

I pre-caricamenti sono disponibili oggi per Ghostwire Tokyo di Tango Gameworks su Steam.

Sebbene lo sviluppatore avesse precedentemente delineato i requisiti minimi e consigliati per i giocatori PC, oggi ha rilasciato una serie più dettagliata di specifiche. Il minimo assoluto consente di giocare a 1280 × 720 e un frame rate variabile (VFR) di 30 FPS, mentre le impostazioni consigliate aumentano fino a 1920 × 1080 a 30 FPS VFR. Per giocare a 1440p/30 FPS VFR, si avrà bisogno di un Intel Core-i7 8700 o AMD Ryzen 5 3600, 16 GB di RAM, GeForce RTX 2070S o Radeon RX 5700 con 8 GB o superiore e un SSD da 20 GB. A 2160p/30 FPS VFR, è richiesto un Core-i7 8700 o Ryzen 5 3700 con un RTX 2080S, RTX 3070 o Radeon RX 6800, con RAM, VRAM e spazio di archiviazione che rimangono gli stessi. Sono le impostazioni del ray tracing in cui le cose si fanno piccanti. Come minimo, si avrà il bisogno di una RTX 2060 con 6 GB di memoria video, più altre GPU come la RX 6700T richiedono 8 GB di VRAM. Le impostazioni più elevate richiedono una RTX 3080 o superiore con un minimo di 10 GB di VRAM. Le GPU non Nvidia come l’RX 6900T richiedono 12 GB di VRAM. Vale anche la pena notare la “scalabilità” di ogni serie di requisiti.

In un post di follow-up su Twitter, la casa sviluppatrice ha chiarito che 30 FPS sono l’obiettivo per ogni impostazione. Questo può essere regolato a 60 FPS o eseguito senza limite. Quindi, se si sta giocando a 1080p, dovrebbe essere possibile raggiungere 60 FPS in base alla configurazione.

Ghostwire Tokyo uscirà il 25 marzo per Playstation 5 e PC.