Forza Horizon 5: nuova live prevista per il 24 marzo

Playground Games, team che ha sviluppato Forza Horizon 5, ha pubblicato un primo teaser per i prossimi live streaming, rivelando che la Ford Mustang Mach-E da 1.400 CV completamente elettrica si farà strada nelle strade del Messico il prossimo mese. La live verrà trasmessa alle 17:00 di giovedì 24 marzo. Recentemente il gioco ha ricevuto nuove funzioni.

Finora abbiamo visto almeno otto nuove auto aggiunte a ciascuna serie, con quattro in arrivo a tutti i giocatori tramite l’attività Playlist e altre quattro in arrivo a una settimana su Car Pass. Se la serie 6 continua questo schema, possiamo aspettarci che altri otto appaiano nello stream di giovedì. Per la maggior parte sono ancora tutti nascosti, ma l’aspetto del Mach-E 1400 come auto di copertura del flusso rivela che sarà coinvolto.

Costruito come prototipo unico e che ha debuttato nel settembre 2020, il Mach-E 1400 è stata una dimostrazione di come il nuovo SUV elettrico Ford potesse essere trasformato in una macchina ad alte prestazioni, due mesi prima che l’auto normale diventasse disponibile al pubblico. L’auto è stata co-sviluppata da Ford Performance e RTR di Vaughn Gittin Jr, che ha anche contribuito a sviluppare una serie di altre potenti Ford che troverai in FH5, tra cui la Hoonicorn di Ken Block. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

La vostra avventura Horizon definitiva vi aspetta. Esplorate vivaci paesaggi open world del Messico in continua evoluzione. Divertimento al volante illimitato con centinaia tra le migliori auto al mondo.

Caratteristiche

Questa è la vostra Avventura Horizon : guidate spedizioni mozzafiato attraverso vivaci paesaggi open world del Messico in continua evoluzione. Divertimento al volante illimitato con centinaia tra le migliori auto del mondo.

: guidate spedizioni mozzafiato attraverso vivaci paesaggi open world del Messico in continua evoluzione. Divertimento al volante illimitato con centinaia tra le migliori auto del mondo. Mondo open world incredibilmente diversificato: esplorate un mondo pieno di suggestivi contrasti e bellezze.

Forza Horizon 5 è disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam.