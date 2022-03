Annunciato Ubisoft Scalar, nuova tecnologia cloud-native

Il 18 marzo, prima della Games Developers Conference (GDC), Ubisoft ha annunciato Ubisoft Scalar, una nuova tecnologia cloud-native per lo sviluppo di giochi. Ubisoft Scalar sblocca la potenza e la flessibilità del cloud computing per i motori di gioco di Ubisoft, il software utilizzato per la creazione di giochi – riducendo la dipendenza dall’hardware dei giocatori e fornendo nuove possibilità per lo sviluppo del gioco e per l’esperienza del giocatore. Diretto da Ubisoft Stoccolma in collaborazione con gli studi Ubisoft situati a Malmö (Ubisoft Massive), Helsinki (Ubisoft Redlynx), Bucarest e Kiev, il team di Ubisoft Scalar cerca di stabilire un nuovo quadro di sviluppo del gioco incentrato sulla creazione del design di gioco ideale e sull’esperienza, piuttosto che lavorare intorno ai vincoli di produzione tradizionali. Essendo una tecnologia all’avanguardia indipendente dalla piattaforma, Ubisoft Scalar porta agli sviluppatori e ai giocatori la libertà intrinseca e i vantaggi di un’esperienza cloud-native per potenziare i giochi del futuro.

Flessibilità e libertà creativa senza precedenti per gli sviluppatori:

Costruito su un’architettura a microservizi, Ubisoft Scalar colloca ogni componente e sistema dei motori di gioco tradizionali in modo indipendente nel cloud (AI, audio, fisica…), passando dai sistemi chiusi e a singolo processore di oggi a un modello distribuito su un numero potenzialmente illimitato di macchine. I giochi che utilizzano questa tecnologia possono quindi sfruttare una quantità virtualmente infinita di potenza di calcolo riuscendo ad eseguire qualsiasi cosa, da vasti mondi virtuali a simulazioni e ambienti estremamente profondi che prima erano irraggiungibili.

Con la scalabilità come decisione centrale di progettazione, uno dei principali elementi di differenziazione di Ubisoft Scalar sta nella sua filosofia on-demand. La tecnologia avvia e ferma dinamicamente i servizi, ottimizzati in base alle attività dei giocatori e degli sviluppatori per utilizzare solo la potenza di calcolo richiesta in tempo reale. Questa ottimizzazione si estende ai compiti di calcolo intensivi che sono memorizzati nella cache e distribuiti globalmente, eliminando la necessità di ricompilare ciò che è già stato calcolato. Inoltre, la flessibilità del cloud computing permette anche agli sviluppatori di aggiornare e migliorare un servizio senza impattare sugli altri, o anche aggiungere nuove funzionalità a un gioco senza interrompere le sessioni di gioco, il che significa nessuna patch da scaricare e nessun tempo morto per i giocatori.

Christian Holmqvist, Technical Director di Ubisoft Stockholm afferma:

Questo è un momento importante nella nostra carriera di sviluppatori di giochi. Sentiamo quella stessa ispirazione e libertà di quando abbiamo iniziato a usare i nostri computer da adolescenti – quella sensazione di poter fare qualsiasi cosa sfruttando appieno la potenza del cloud per la prima volta nel gaming.

Mondi illimitati, dinamici e consistenti per i giocatori:

Rimuovendo gli attriti storici tra creatività e tecnologia, Ubisoft Scalar permette ai creatori di concentrarsi completamente sul design del gioco per offrire esperienze di gioco radicalmente nuove ai giocatori. Nativamente multipiattaforma e scalabile, permette loro di riunirsi in un unico ambiente virtuale condiviso per nuovi tipi di giochi ed esperienze sociali. E con i sistemi accelerati dal cloud, i mondi di gioco raggiungono anche un nuovo livello di consistenza dove le azioni dei giocatori possono avere un impatto immediato e duraturo sul loro ambiente, aprendo le porte a nuove forme di gameplay emergenti. Ubisoft Scalar sarà progressivamente reso disponibile a tutti gli studi Ubisoft i cui progetti futuri richiederanno capacità cloud. Sede di questa tecnologia innovativa, Ubisoft Stoccolma sta lavorando attivamente su una nuova IP sfruttando tutto il suo potenziale per offrire un’esperienza su scala mai vista prima. Maggiori informazioni su questo progetto saranno rivelate in seguito. Una tecnologia fondamentale, Ubisoft Scalar è frutto del dipartimento di Tecnologia di Produzione recentemente creato, un gruppo trasversale di più di 500 esperti di tecnologia con la missione di sviluppare i migliori strumenti e tecnologie che sostengono i creatori di giochi Ubisoft per poter dar vita alle loro vision.

Guillemette Picard, VP of Production Technology di Ubisoft, ha dichiarato: