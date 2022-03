Wreckfest: in arrivo a fine giugno su Switch

Il publisher THQ Nordic e lo studio di sviluppo Bugbear Entertainment hanno annunciato sui loro canali social che rilasceranno Wreckfest per Nintendo Switch.

La data di uscita che è stata scelta è il 21 giugno e il gioco sarà disponibile nello store online al prezzo di € 39,99 per quanto riguarda l’Europa.

Wreckest è stato lanciato per la prima volta il 14 giugno 2018 per PC sulla piattaforma Steam. Per quanto riguarda le versioni PlayStation 4 e Xbox One abbiamo dovuto aspettare fino al 27 agosto 2019. Infine per raggiungere anche la next gen è arrivato su PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 1 giugno 2021 e su Google Stadia il 1 dicembre 2021.

Informazioni generali sul gioco da Steam:

Infrangi ogni regola e distruggi i tuoi avversari in Wreckfest!

Schianti epici, lotte testa a testa sulla linea del traguardo e nuovi modi di contorcere le lamiere. Sono gli irripetibili momenti che è possibile vivere solo in Wreckfest, grazie alla realistica simulazione della fisica realizzata dal leggendario team di sviluppo Bugbear, autori anche di FlatOut 1 e 2!

Brucia battistrada e distruggi lamiere nel parco giochi definitivo per le quattro ruote!

Wreckfest offre un’infinità di aggiornamenti e opzioni di personalizzazione. Che ti stia preparando per il prossimo demolition derby con paraurti rinforzati, roll-bar, listelli laterali e altro, o che la tua auto debba affrontare una gara Banger con nuovi ricambi motore come filtri dell’aria, alberi a camme, impianti di alimentazione e via discorrendo, Wreckfest si presenta come il miglior gioco di combattimento motoristico esistente al mondo.