Returnal: l’update Ascension è disponibile da oggi

L’ultimo grande aggiornamento di Housemarque per Returnal, Ascension, è ora disponibile, Introducendo la co-op a due giocatori per la storia principale insieme alla Torre di Sisyphus, una nuova modalità con una sfida crescente. La prima vede Selene in squadra con un’altra iterazione di se stessa e include il supporto per unirsi e ospitare sessioni (pubbliche o private).

Le Sfide quotidiane, le sequenze della casa, ovvero le parti narrative in prima persona e la Torre di Sisyphus non sono disponibili in co-op. Anche se la progressione è esclusiva dell’host, tutti i log e gli Xenoglifi raccolti saranno salvati. Puoi anche aumentare il tuo grado di esploratore giocando con qualcun altro.

Per quanto riguarda Tower of Sisyphus, è essenzialmente una torre infinita che i giocatori devono scalare con più fasi e un nuovo boss, Algos. Insieme ai segreti e ai percorsi divergenti, include nuove armi e contenuti della storia. Raccogli le uccisioni per aumentare il tuo moltiplicatore di punteggio e vedere quanto lontano puoi andare prima di soccombere all’inevitabile.

Returnal è attualmente disponibile per PS5.