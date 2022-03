We Were Here Forever: annunciata la data di uscita

Il publisher e studio di sviluppo Total Mayhem Games ha annunciato sui propri canali social che We Were Here Forever verrà lanciato su diverse piattaforme nel mese di maggio.

Uscirà il 10 maggio su PC sulle piattaforme Steam e Epic Games Store al prezzo di € 17,99 per quanto riguarda l’Europa. Per le versioni PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One bisognerà aspettare un po’ più di tempo, ha annunciato lo sviluppatore Total Mayhem Games.

Total Mayhem Games ha rilasciato una speciale serie di video live-action di sei episodi chiamata We Were Here Stories: Chronicles of Castle Rock. Il primo episodio è disponibile oggi e ha lo scopo di preparare i giocatori alla backstory del gioco d’avventura cooperativo.

Informazioni generali del gioco da Steam:

Vi risvegliate entrambi imprigionati all’interno del sinistro Castle Rock: siete stati traditi o semplicemente non siete così intelligenti? Scoprilo nel nuovissimo rompicapo cooperativo della serie We Were Here! Tu e il tuo partner avete le carte in regola per affrontare le forze oscure di questo regno o rimarrete intrappolati…per sempre?