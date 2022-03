Imp of the Sun: disponibile anche sulle console next-gen

Il publisher Fireshine Games e lo studio di sviluppo Sunwolf Entertainment hanno annunciato tramite un trailer (a fine articolo) che Imp of the Sun verrà rilasciato anche sulle console di nuova generazione.

Il gioco platform 2D sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One oltre che alle versioni per Nintendo Switch e PC, già precedentemente annunciate. Per quanto riguarda la versione per PC verrà distribuito sulle piattaforme di Steam e Epic Games Store.

Informazioni generali sul gioco da Steam:

Imp of the Sun è un platform 2D d’azione non lineare che coniuga combattimenti veloci ed esplorazione in uno splendido mondo con un’ambientazione ispirata al Perù, dalle vette luminose delle montagne andine alle fitte giungle amazzoniche e molto altro.

Giocherai nei panni di Nin, un folletto creato dall’ultima scintilla del Sole, a cui viene affidata l’avventurosa missione di sconfiggere i Quattro guardiani e recuperare il potere del Sole, mettendo così fine all’Eclissi eterna prima che il mondo piombi nell’oscurità.