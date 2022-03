Su Xbox sono in arrivo i controller custom a tema Sonic

Microsoft e Xbox hanno presentato i nuovi controller per Xbox personalizzati a tema Sonic.

Sega ha stretto una partnership con Xbox per sponsorizzare l’uscita del secondo capitolo di Sonic nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Microsoft ha annunciato su Twitter la presenza di due concorsi a premi con in palio due nuovi controller personalizzati e questa nuova Xbox Series S a tema Sonic.

Il film, Sonic the Hedgehog 2, uscirà nel mese di aprile, inoltre è già stato confermato un terzo capitolo della saga cinematografica e una serie live action incentrata su Knuckles.

Per commemorare questa partnership Microsoft ha presentato una console Xbox Series S personalizzata in edizione speciale a tema Sonic e controller inclusi. Quest’ultimi sono di due tipologie, un controller è blu per simboleggiare Sonic e l’altro è rosso per rappresentare Knuckles, entrambi sono molto pelosi.

Per riuscire ad accaparrarsi questa bellissima edizione Xbox ha reso disponibile il regolamento per partecipare al concorso a premi. Le console e i controller personalizzati saranno disponibili solamente come premio e non acquistabili in store. Sarà possibile partecipare al concorso fino al 4 aprile.

We might need glasses because these controllers look fuzzy.

Follow and RT with #XboxSonic2Sweepstakes for a chance to win a Sonic 2 Xbox Series S Custom Console and Controllers.

Age 18+. Ends 4/4/22. Rules: https://t.co/1HyrgKotoz pic.twitter.com/V7VjKYTwf8

— Xbox (@Xbox) March 22, 2022