GDC: Brazil Games mostra le aziende presenti

Come ben sapete, molte aziende parteciperanno alla GDC (Game Developer Conference) da ogni parte del globo, e oggi anche i ragazzi di Brazil Games vogliono far ricordare a tutti quanti che il sud America non è un posto da sottovalutare. Se non sapeste di che cosa si tratta, Brazil Games è una collaborazione con numerosi studi indipendenti (generalmente non hanno molti sviluppatori al loro interno) ed ognuno di essi farà parte del grande evento. Brazil Games si terrà al Moscone Center, dal 23 al 25 marzo, per mostrare alcuni degli incredibili studi che escono dal più grande mercato dei giochi in America Latina. Dalla realtà virtuale alla cooperativa da divano, giochi di ruolo d’azione 2D, MOBA di combattimento veicolare e, naturalmente, BIG Festival. Brazil Games e le aziende sono pronte a mettere in mostra questi studi di talento e puntare i riflettori sulla fiorente industria dei giochi brasiliana. La lista in particolare delle aziende è bella lunga, ma vi mostriamo in ogni caso quali sono, cosicché possiate documentarvi personalmente sul loro background e i giochi che vogliono portare durante la GDC di quest’anno:

Animvs Game Studio.

ARVORE Immersive Experiences.

Behold Studios.

BIG Festival.

Glitch Factory.

HERMIT CRAB STUDIO.

Hoplon.

Kokku.

PETIT FABRIK.

Pipa Studios.

PUGA Studios.

Smash Mountain Studio.

Tapps Games.

Venturion.

Possiamo aspettarci grandi cose da questi impressionanti sviluppatori di videogiochi, e con il fatto che anche l’Italia è tornata quest’anno, la competizione si fa bella dura. Vi terremo aggiornati il prima possibile sulle prestazioni di Brazil Games durante la Game Developer Conference.