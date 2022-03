Far Cry 6: la collaborazione con Stranger Things è vicina

Annunciato molto tempo fa, durante il release ufficiale di Far Cry 6 in tutto il mondo, l’aggiornamento e collaborazione di Stranger Things nel gioco arriverà il 24 marzo. Non si sa di preciso che cosa conterrà questo grande aggiornamento, eppure sappiamo che verranno coinvolti i personaggi più influenti della serie televisiva nella terra di Yara, e sicuramente ci saranno molti mostri e orrori da sparare. Sappiamo anche il nome della patch: The Vanishing, e proprio come Stranger Things, molti abitanti di Yara sono scomparsi e toccherà a noi capire che cosa sia successo. Non solo: per l’occasione, Ubisoft ha voluto rendere gratuito il gioco di Far Cry 6 per il fine settimana a tutti quanti per ogni console, quindi non perdete l’occasione per provarlo e per giocare in compagnia dei vostri amici in modalità cooperativa. Oltre a questo, Far Cry 6 sarà scontato del 50% durante questo periodo, e il Seasonal Pass del 35%. In sostanza, si tratta di un ottimo momento per capire se vi piace il gioco o meno. E non abbiamo finito, poiché esattamente oggi è uscita una patch che risolve molte problematiche all’interno del gioco e introduce novità fenomenali che miglioreranno la vostra esperienza di gioco. La patch nello specifico è davvero grossa, quindi ci limitiamo a darvi il link della pagina contenente ogni aggiornamento.

Play the FREE Stranger Things crossover mission starting March 24!

Invite a friend to play during the first Far Cry 6 Free Weekend, Mar 24-27, playable alone or in co-op.

Celebrate together with 50% off FC6 & 35% off Season Pass! #FarCry6 pic.twitter.com/Mham5tMTp0

— Far Cry 6 (@FarCrygame) March 22, 2022