World of Warcraft: la Mage Tower rimarrà per sempre

Sono passati alcuni mesi da quando i Viaggi del Tempo di Legion sono stati introdotti in World of Warcraft e la sua ultima espansione, Shadowlands; eppure, nonostante la parola iniziale di Blizzard prevedesse che una volta terminato l’evento ogni feature collegata ad essa sarebbe stata eliminata, sembra che per una buona volta abbiano dato ascolto ai giocatori. Infatti, molti chiedevano a grande voce che la Mage Tower rimanesse, poiché si tratta della sfida definitiva per i giocatori e per provare la propria abilità individuale per ottenere ricompense mica male a livello cosmetico. Dopo aver ascoltato attentamente la parola di tutti, Blizzard ha ceduto, e adesso hanno confermato che questa feature rimarrà su World of Warcraft per sempre. A partire dal 29 marzo verrà sbloccata per tutti quanti, quindi potrete provarla quando vi pare e piace senza alcuna paura. Nello specifico, il commento degli sviluppatori è stato il seguente:

“Quando abbiamo originariamente sviluppato l’evento bonus dei Viaggi del Tempo di Legion, stavamo cercando altre divertenti funzionalità di Legion da aggiungere ad esso. Le pietre del tempo consumate dal tempo ne facevano parte, e anche la rinomata Mage Tower. Dopo aver ascoltato il feedback e aver visto come è andata a finire, siamo d’accordo sul fatto che una sfida di abilità personale disponibile solo per un breve lasso di tempo ogni pochi mesi non è nello spirito di questo tipo di eventi. Pertanto, a partire dalla settimana del 29 marzo, la Mage Tower sarà accessibile in qualsiasi momento, non più legata all’evento bonus dei Viaggi del Tempo di Legion.”