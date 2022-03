The House of the Dead Remake: arriva in Europa

Il publisher Forever Entertainment e lo studio di sviluppo MegaPixel Studio hanno annunciato che Microids distribuirà un’edizione fisica di The House of the Dead Remake “Limited Edition” per Nintendo Switch al dettaglio il 26 maggio in Europa e il 14 giugno in Nord America. La versione fisica contiene un esclusiva scatola personalizzata, una versione digitale del gioco, degli stickers personalizzati e due supporti per personaggi.

Inoltre Forever Entertainment e MegaPixel Studio hanno annunciato precedentemente che l’edizione digitale del gioco verrà rilasciata il 7 aprile e sembrerebbe che la data sia confermata.

I preordini per la versione fisica del gioco sono già da ora disponibili.

Se volete saperne di più sul gioco vi consigliamo la lettura dei nostri precedenti articoli.