Children of Morta: pubblicato il final trailer

“Ogni storia finisce, ma solo quelle meravigliose saranno raccontate per molto tempo”, con queste parole 11 bit studios accompagna il final trailer di Children of Morta. Il roguelike con protagonista la famiglia Bergson ha infatti visto l’ultimo step del suo sviluppo con l’introduzione della co-op online (al momento solo per PC). Per celebrare dunque la sua conclusione, è stato pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Lanciato nel 2019, ha segnato otto tappe sulla Road Map di sviluppo, tra cui nuovi livelli di difficoltà, la modalità Family Trials, nuovi personaggi giocabili, il DLC di beneficenza ‘Paws and Claws’ e la già citata co-op online.

Questi infatti i contenuti della Complete Edition:

Children of Morta – la versione base, completa, del gioco, accompagnata da tutti gli aggiornamenti gratuiti:

– Family Trials – una modalità slegata dalla narrazione su cui si concentra la modalità di gioco principale

– Nuove impostazioni per la difficoltà

– Modalità New Game+

– Un nuovo personaggio da utilizzare: Apan

– Nuovi oggetti

– Co-op online e in locale!

Ancient Spirits – un DLC che porta con sé alcune interessanti novità: Yajouj’Majouj, un nuovo combattente da utilizzare nelle sue due forme; nuove skin per ciascun personaggio e un nuovo assortimento di cimeli, incantesimi e grazie.

Paws & Claws – un DLC che introduce nuove caratteristiche di gioco, come l’Animal Shelter, nuovi potenziamenti, animazioni ed eventi.

Family Fireside Fables – una raccolta di sei avvincenti racconti, tra avventura e mistero, come raccontati dall’inimitabile narratore del gioco: Ed Kelly.

Qui sotto potete vedere il finla trailer.