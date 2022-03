Hearthstone: mostrata la leggendaria Queen Azshara

Dopo aver svelato Rotta per la Città Sommersa, la nuova espansione di Hearthstone, sono state rivelate a poco a poco, come consuetudine, le varie carte del nuovo set, tra streamer a account ufficiale. Oggi è proprio Blizzard che, attraverso il suo profilo Twitter, fa vedere una nuova leggendaria neutrale, ovvero Queen Azshara.

La carta, 5 mana 5-5, Naga, ha come grido di battaglia: se hai lanciato tre magie mentre avevi questa carta in mano, scegli un Antica Reliquia. Le reliquie da scegliere sono:

Ring of Tides: carta senza costo che, quando lanci una magia, diventa una sua copia che costa 1.

Xal’alalath: arma 2 mana, 0 attacco e 5 integrità, che dopo che lanci una magia, fa due danni all’eroe nemico e perde 1 integrità.

Horn of Ancients: magia da 3 mana che, aggiunge un minion con Colosso alla tua mano. Costa 1.

La carta dunque riprende la caratteristica tipiche dei Naga, ovvero quella di attivare il proprio potere mentre è nella mano del giocatore.

Ricordiamo che la nuova espansione sarà disponibile dal 12 aprile e poterà 135 nuove carte. Sarà il primo set del nuovo anno di Hearthstone (nome che verrà svelato il 5 aprile), che porterà dunque ad una nuova rotazione delle carte. Ci sarà un nuovo tipo di servitore, Naga, e le nuove abilità Colosso e Dragaggio.

Qui sotto potete vedere il tweet.

There has only ever been, only ever will be… one Lady Azshara. 👑 pic.twitter.com/sg6EKK6WcQ

— Hearthstone (@PlayHearthstone) March 22, 2022